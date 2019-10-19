İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD ve Türkiye arasında anlaşılan 120 saatlik geri çekilme sürecinde iç güvenlik operasyonlarında bir yavaşlamanın söz konusu olmayacağını belirterek, "Yakaladık biz çöktürmeden ve tasfiye ettirmeden bırakmayız" dedi.



İçişler Bakanı Soylu, 19 Ekim Muhtarla Günü vesilesiyle önce sabah saatlerinde muhtarla birlikte Anıtkabir ziyareti düzenledi. Soylu daha sonra Çankaya ilçesi Becerikli Sokak'ta bulunan Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, "19 Ekiminizi tebrik ediyoruz ve nice muhtarlık günlerine ulaşmayı cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu binanızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada oluşturacağınız birlikte ve hizmetlerde ortaya koyacağınız anlayışı buradan tüm Türkiye'ye yansıtacağınız inancımız tamdır. Allah güzel hizmetler etmeyi nasip etsin" diye konuştu.



TBMM muhtarlık yasasını çıkarabilecektir



Muhtarların ödeneklerinden, maaşlarından, sosyal güvenlik ve emeklilikleriyle birlikte silah ruhsatlarına kadar bir konuda adım atıldığını belirten Soylu, "Yapılan birçok iyileştirme, muhtarlık müessesesinin kendi kimliğini güçlendirmiş ve muhtarların devlet, millet bütünleşmesindeki ayrıcalıklı bir konuma doğru gitmiştir. Önümüzdeki günlerde, şimdi arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Özellikle Muhtarlık Yasası konusuna ilişkin çok uzun dönemden beri bir çalışma söz konusu ve inanıyorum ki TBMM bu yasa ile ilgili değerlendirmeyi de hem bizim bilgilerimiz, tecrübelerimizle oluşturduğumuz altyapıyla TBMM'de bir vesileyle bu muhtarlık yasasını çıkabilecektir. Bu konudaki alt yapı da hazırdır" şeklinde konuştu.



41 DEAŞ'lı teslim alındı



Gazetecilerle de soru cevap yapan Soylu, Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların ne yapılacağına ilişkin soruya, "Bu konudaki çalışmalarımız daha önce gerçekleşmişti. Buradaki hapishanede PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları özellikle kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecek. Çocuklar için de elbette kanunlarımız gereği onlarında korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara tebliğ edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar bizim güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz, Türkiye sınırları dışında daha önce DAEŞ ve PYD'nin elinde olup, bizim oraları terörden arındırdığımız, oradaki yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Mare, El-Bab'ta aynı şartlar çerçevesinde adli makamlara teslim edilecek. Şimdi bu sabah itibariyle 41 kişi daha teslim alındı. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi bizim ülkemiz vermiştir.



Bakan Soylu, ABD ve Türkiye arasında anlaşılan 120 saatlik geri çekilme sürecinde iç güvenlik operasyonlarında bir yavaşlamanın olup olmayacağı soruya da, " Bu sabah itibariyle Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda özellikle terörle mücadele Türkiye'nin her noktasında devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu'da Türkiye'nin her noktasında kardeşliğin ve istikrarın davamı için bu operasyonlarda en ufak bir hız kesme söz konusu değil. Kış operasyonlarına başladık zaten bu operasyonlar tüm kış boyunca devam edecektir. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 gibi içeride aynı kararlılık devam edecektir. Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye ettirmeden bırakmayız" cevabını verdi.



Bakan Soylu, muhtarla beraber Konfederasyon binasının önüne indiği esnada kendisine bir kasa limon, bir kasa mandalina ve 5 litre Adana'nın meşhur şalgam suyu hediye edildi. Bakan Soylu gazetecilere mandalina dağıttı. - ANKARA