İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı 2018 Yıl Sonu İtibariyle 268 Bin...
1 saat önce
IHAAW143516-GEN/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 268 bin 3'tür" dedi 18.02.2019 14: 35: 16 TSI NNNN.
IHAAW143516-GEN/18-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 268 bin 3'tür" dedi 18.02.2019 14: 35: 16 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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