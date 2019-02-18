Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı 2018 Yıl Sonu İtibariyle 268 Bin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı 2018 Yıl Sonu İtibariyle 268 Bin...

1 saat önce

IHAAW143516-GEN/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 268 bin 3'tür" dedi 18.02.2019 14: 35: 16 TSI NNNN.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
IHAAW143516-GEN/18-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 268 bin 3'tür" dedi 18.02.2019 14: 35: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

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