Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak - Son Dakika
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Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

23.09.2022 20:04
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022- KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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