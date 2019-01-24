İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin...
1 saat önce
IHAAW110641-SIY/24-01-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.
IHAAW110641-SIY/24-01-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" dedi. 24.01.2019 11: 06: 41 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak
Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı
Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi
Çocuk İstismarında Acı Tablo!