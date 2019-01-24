Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin...

1 saat önce

IHAAW110641-SIY/24-01-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
IHAAW110641-SIY/24-01-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" dedi. 24.01.2019 11: 06: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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