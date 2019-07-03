Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Binamızın yapımı tamamlandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde paylaşımda bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Ankara, 3. Sayfa
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