Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Tarih Önünde Bu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Tarih Önünde Bu...

44 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan batı medeniyetine aittir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan batı medeniyetine aittir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Yeni Zelanda, Güncel
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