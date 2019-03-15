İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Tarih Önünde Bu...
44 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan batı medeniyetine aittir.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:01 Kaynak: AA
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