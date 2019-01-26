Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerel Seçimler) Arkadaşlarımızın Genel Olarak Bir Teyakkuz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerel Seçimler) Arkadaşlarımızın Genel Olarak Bir Teyakkuz...

50 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerel seçimler) Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerel seçimler) Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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