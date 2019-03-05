İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli İnsansız Hava Araçları) 2017 Yılında 17 Bin Saat, 2018...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli insansız hava araçları) 2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "(Yerli insansız hava araçları) 2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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