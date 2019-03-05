Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli İnsansız Hava Araçları) 2017 Yılında 17 Bin Saat, 2018...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli İnsansız Hava Araçları) 2017 Yılında 17 Bin Saat, 2018...

20 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli insansız hava araçları) 2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerli insansız hava araçları) 2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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