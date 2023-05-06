İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaport hakkında uyardı: İptal olabilir - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaport hakkında uyardı: İptal olabilir

06.05.2023 18:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünya ülkeleri tarafından belirlenen pasaport miktarının aşılması nedeniyle bütün yeşil pasaportların hususi pasaporta dönebileceğini söyledi.

İstanbul Bakırköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen seçim toplantısına katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, yeşil pasaportların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya ülkelerinin yeşil pasaportla ilgili tahsis ettiği bir kota olduğunu belirten Soylu, bu miktarın aşılması nedeniyle yeşil pasaportların hususi pasaportlara çevrilebileceğini söyledi.

Soylu'nun açıklamasından ilgili kısım şöyle oldu:

"Yeşil pasaport Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında, diplomatik ziyaretlerde, kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz, yani aştık da diyebiliriz aslında.

"SÜREKLİ TENKİT EDİLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak bu konuda tenkit edilmektedir, 'bunu aşıyorsunuz' diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir."

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Süleyman Soylu, İstanbul, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaport hakkında uyardı: İptal olabilir - Son Dakika


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