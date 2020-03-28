İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yol kontrol noktasını denetledi - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yol kontrol noktasını denetledi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı yol kontrol noktasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:44 Kaynak: AA
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