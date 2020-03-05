İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede Yunanistan'a geçmek için bekleyen sığınmacılarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede Yunanistan'a geçmek için bekleyen sığınmacılarla bir araya geldi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada sığınmacılarla sohbet etti.

"Türkiye" ve "Erdoğan" sloganlarıyla karşılanan Bakan Soylu'ya sığınmacılar sevgi gösterilerinde bulundu.

Bir sığınmacının kucağındaki çocuğu alarak bir süre seven Soylu, daha sonra sınır karakoluna giderek burada görevli askerleri selamladı.

Sınırda yaşanan olaylarla ilgili bir süre yetkililerden brifing alan Soylu, sınırda görev yapan tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu, incelemelerinin ardından Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ayrıldı.

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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