Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza - Son Dakika
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Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza

14.09.2022 13:02

Yunanistan güçlerince geri itilerek ölüme sürüklenen göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı! Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

Dün Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün saat 00.10'da Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bakan Soylu, Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaştı

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz."

Bakan Soylu, Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaştı
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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza - Son Dakika
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