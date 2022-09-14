Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza

Dün Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün saat 00.10'da Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz."