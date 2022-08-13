Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı"

13.08.2022 18:37
Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışına gönderilmek istenen 310 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mersin'de bir tırda yapılan aramada 310 kilogram halinde poşetlenmiş 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Tırın yakıt deposuna yapılan özel bölmeye saklanan captagonlar tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, 'Gökbey' ismi verilen film gibi operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den gelen bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Türkiye'ye giren tırı saniye saniye izlemeye alan polisler, boş olarak geldiği Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi otoban çıkışındaki Hal Kompleksi Kavşağı'nda durdurdu. 'Black' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı 'Gökbey' operasyonunda, tırın yakıt deposunda oynamalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırın yakıt deposunda zula olduğu belirlendi. Ekipler tarafından açılan bölmede, poşetler içinde paketlenmiş 310 kilogram halinde 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplar bulunduğu yerden tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Uyuşturucunun Suriye'den alınıp Avrupa ülkelerine gideceği öğrenildi. Olayla ilgili B.K., M.A, A.K. ve N.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Süleyman Soylu Mersin polisini tebrik etti

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yapılan başarılı operasyonu kutladı. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Gökbey, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: '310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
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