BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE ZİYARETLERDE BULUNDU - Son Dakika
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BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

23.08.2022 21:17

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Silivri'de ziyaretlerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Silivri'de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Bakan Soylu AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Daha sonra Ortaköy Mahallesi'nde mahalleli ile sohbet etti. Gazitepe Mahallesi'ne geçen Bakan Soylu burada kahvehanede mahalle sakinleri ile buluştu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Ey Kılıçdaroğlu sana bir soru. Yarın senin bu büyükelçiye gönderdiğin adamının büyükelçiyle konuşması bir kaset olarak bu ülkenin bir vatandaşından savcılıklara suç duyurusu olarak giderse ne yaparsın? Büyükelçinin verdiği talimatlar senin partine ve diğer 6'lı partiye giderse ne yaparsın? Ses kaydını nasıl yalanlayacak? Orada resmen konuşuluyor. Neler konuşulduğunu biliyor musunuz? Şu siyasi partiyi nasıl dize getiririz. Şu siyasi partiyi nasıl sustururuz, anayasayı nasıl değiştiririz, seçimin ilkini ne zaman yapar daha sonrasını ne zaman yaparız, LGBT konusunda bu milletin ahlakını nasıl dejenere etmeye çalışırız. Kılıçdaroğlu, bunların hepsi çıkarsa bir vatandaş bunları getirirse sen ne yaparsın o zaman?" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradaki programın ardından Silivri'de bulunan bir düğün salonunda STK temsilcileri, dernek başkanları, kanaat önderleri, iş insanları ve muhtarlara buluştu. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Soylu dünyada yaşanan tahıl  ve ekonomik sorunları  hatırlatarak, "Bu etkilenmeyi en kısa sürede atlatacak ülke Türkiye'dir. Gıda krizinin çözülmesi için tıpış tıpış Türkiye'nin kapısını çaldılar. Çalmak zorundaydılar çünkü. Eğer Türkiye gıda krizini çözebilecek kabiliyette olmasaydı, eğer Tayyip Erdoğan itibarlı bir lider olmasaydı dünyada bizim kapımızı çalmazlardı. Mecburen çaldılar kapımızı" dedi.

Bakan Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara seslendi, son olarak da Silivri Belediye'sini ziyaret ederek programını bitirdi.

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Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız (2) Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız (2) Kılıçdaroğlu: 'Bunlar Beşli Çeteden Yanalar. Kılıçdaroğlu: 'Bunlar Beşli Çeteden Yanalar.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE ZİYARETLERDE BULUNDU - Son Dakika

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