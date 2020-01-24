İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi. - ANTALYA

Süleyman Soylu, Afrin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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