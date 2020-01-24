İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , " Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi. - ANTALYA

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