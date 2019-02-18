İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve...
1 saat önce
IHAAW144608-GEN/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.
IHAAW144608-GEN/18-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Zeytin
Dalı ve Fırat
Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi. 18.02.2019 14: 46: 08 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:52 Kaynak: İHA
Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var