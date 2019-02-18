Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve...

1 saat önce

IHAAW144608-GEN/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :
IHAAW144608-GEN/18-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi. 18.02.2019 14: 46: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

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