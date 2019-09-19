Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat...

59 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Fırat, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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