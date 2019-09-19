İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , " Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK 'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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