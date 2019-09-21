Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı ,Teknofest'i TRAGGER T-Car ile gezdi
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı ,Teknofest'i TRAGGER T-Car ile gezdi

1 saat önce

Teknofest 2019'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, alanı TRAGGER T-Car ile gezdi.

İçişleri Bakanı ,Teknofest'i TRAGGER T-Car ile gezdi, System.String[]

Araçla ilgili detaylı bilgi alan Sayın Soylu, aracı çok beğendiğini ve yerli milli olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

TRAGGER T-CAR HAKKINDA

Teknofest'te hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri tarafından çok beğenilen ve ilgi gören T-Car; turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar ve limanlarda personel ve yük taşıma özelliğine sahip.

2, 4, 6 kişilik versiyonlarla genel amaçlı insan taşıma, park, bahçeler, turistik tesislerde hizmet aracı, ambulans hizmeti, güvenlik, yolcu taşıma, şehir hastanelerinde engelli aracıyla taşıma, fabrika içlerinde bakım ekibi aracı gibi farklı fonksiyonlarıyla T-Car, segmentinin yeni nesil araçlarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Teknoloji, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 17:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı ,Teknofest'i TRAGGER T-Car ile gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]