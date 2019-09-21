İçişleri Bakanı ,Teknofest'i TRAGGER T-Car ile gezdi

Araçla ilgili detaylı bilgi alan Sayın Soylu, aracı çok beğendiğini ve yerli milli olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

TRAGGER T-CAR HAKKINDA

Teknofest'te hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri tarafından çok beğenilen ve ilgi gören T-Car; turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar ve limanlarda personel ve yük taşıma özelliğine sahip.

2, 4, 6 kişilik versiyonlarla genel amaçlı insan taşıma, park, bahçeler, turistik tesislerde hizmet aracı, ambulans hizmeti, güvenlik, yolcu taşıma, şehir hastanelerinde engelli aracıyla taşıma, fabrika içlerinde bakım ekibi aracı gibi farklı fonksiyonlarıyla T-Car, segmentinin yeni nesil araçlarını kullanıcılarla buluşturuyor.