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İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (2)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."
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