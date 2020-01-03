İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: 'Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...

Süleyman Soylu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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