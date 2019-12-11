İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama

7 saat önce

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Denizli'nin Acıpayam ve Bozkurt ilçeleri ile bazı kentlerden meydana gelen depremler sonrası çıkarılan kanunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanunların yayınlanmasına müteakip resmi süreçte ilerleyecek.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Denizli'nin Acıpayam ve Bozkurt ilçeleri ile bazı kentlerden meydana gelen depremler sonrası çıkarılan kanunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanunların yayınlanmasına müteakip resmi süreçte ilerleyecek. Bu sürecide beklemeden TOKİ'de bir takım konutların yapımına başlamıştı. Yani bu süreyi hazırlıkla bakımından iyi değerlendirdik" dedi.


İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)' projesi kapsamında Denizli'ye geldi. Vali Hasan Karahan'ı ziyaret eden Çataklı ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında projenin detayları hakkında bilgiler veren Çataklı, amaçlarının projeyi sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili paydaşları ile yürütmek olduğunu kaydetti. Vatandaşların günlük yaşantılarına dokunan hizmetleri yürüttüklerini ve bu yüzden vatandaş memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak tek yönlü aktarımda bulunmaktan ziyade sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüşlerini de alarak yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere kente geldik. Ayrıca bazı hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımız da ziyaret ederek onlarında değerlendirmelerini almak için çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda yani 'vatandaşımızın gönlünü kazanmak' için gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımızın günlük hayatına çok dokunan bir görev sahamız var ve bu yüzden onların memnuniyeti bizi için önemli. Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki arkadaşlarımızın heyecanı ve gayretinin oldukça iyi olduğunu gördük. Alabileceğim tedbirler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değerlendirmelerde bulunacağız" diye konuştu.


"TOKİ bir takım konutların yapımına başladı"


Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çataklı, bir gazetecinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Acıpayam ve Bozkurt'ta meydana gelen depremlerle ilgili bazı kararlar çıktı. Bu kararların uygulaması ne aşamada?' sorusunu yanıtlayarak şunları söyledi:


"Afet bölgeleri ile ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık, her iki deprem bölgesi ile alakalı. Kanunların yayınlanmasına müteakip resmi süreçte ilerleyecek. Bu sürecide beklemeden TOKİ'de bir takım konutların yapımına başlamıştı. Yani bu süreyi hazırlıkla bakımından iyi değerlendirdik. Kanunun yasalaşmasına müteakip konuları neticelendireceğiz oldukça iyi durumdayız."


İlgili kanunda Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması Açıklaması

Son Dakika Haberleri
20:38 Emine Erdoğan: "Güçlü aileler, toplumumuzu bir kale gibi koruyacaktır" - Son Dakika
20:33 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
20:33 Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet denen illetten kurtulmanın yolu, aile içinin şiddetten... - Son Dakika
20:31 Kalın: "(Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur... - Son Dakika
20:27 Sırbistan havayolu şirketi 2 yıl sonra yeniden İstanbul seferlerine başladı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]