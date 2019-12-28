İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Kırıkkale'de - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Kırıkkale'de

6 saat önce

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkakle'de 'Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Kırıkkale'de, System.String[]

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkakle'de 'Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi.


Kırıkkale Valiliğinde düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması yapan Ersoy, hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ortak bir heyecan ve ortak bir anlayışla millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.


Ersoy, yürüttükleri faaliyetlerin vatandaşların günlük hayatını doğrudan ilgilendirdiğini dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını kaydetti.


Bakanlığın hizmetlerinin daha etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı verilebilmesine önem verildiğini aktaran Ersoy, "İçişleri Bakanlığımız terörle mücadeleden asayiş ve güvenlik hizmetlerine, uyuşturucu ile mücadeleden trafik hizmetlerine, düzensiz göç ve acil durum hizmetlerine, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden sivil toplum ilişkilerine, valilik ve kaymakamlık bürolarında verilen hizmetlere kadar birçok alanda milletimize doğrudan dokunan hizmetleri birinci elden ülke genelinde vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin daha etkin, daha verimli, daha süratli, daha ekonomik bir şekilde verilebilmesi içinde bir dizi tedbirler alıyor ve projeler geliştiriyoruz" dedi.


Kırıkkale'de görülen örnek uygulamaları başka illere de uygulayacaklarını kaydeden Ersoy, "Böylece hem ilimizde hem ülke genelinde sorumlusu olduğumuz hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ortak bir heyecan ve ortak bir anlayışla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Ersoy, ayrıca İçişleri Bakanlığının yürüttüğü faaliyetler bakımından Kırıkkale'nin verilerinin iyi olduğunu da sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Süleyman Soylu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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