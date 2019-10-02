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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Mamak'ta 'yayalara öncelik' etkinliğine katıldı

1 saat önce

Mamak'ta yaya güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Mamak'ta 'yayalara öncelik' etkinliğine katıldı, System.String[]

Mamak'ta yaya güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.


Mamak Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve öğrenciler katıldı. Okul önünde yapılan etkinlikte öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti. İçişleri Bakanı Yardımcısı, bu yılı 'Yayalara öncelik trafik yılı' ilan ettiklerini söyleyerek, "2019 yılını 'öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan ettik. Trafik kazalarını en aza indirmek için yoğun çabalar veriyoruz. Bunun için çalışmalar ve kampanyalar düzenliyoruz. Amacımız toplumumuzun genel anlamda bu alanda farkındalığını artırmak. Bunun için de hangi alanda can kayıplarımız daha fazla oluyorsa belli dönemlerde onlara ağırlık veriyoruz. 2018 yılında kazalarda yüzde 22'sinin yaya ölümleri olduğunu tespit ettik. Meclisimiz de bu konuda bir düzenleme yaptı. Işıkların olmadığı yerlerde araçlarda yavaşlamayı, yaya varsa durmayı amaçlıyoruz" dedi.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise farkındalığı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ANKARA

Süleyman Soylu, mehmet ersoy, Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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