İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce:

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan izleme ve değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında Nevşehir'e geldi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilden başlatılan izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında başlatılan çalışma kapsamında İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir'e geldi. İnce, Nevşehir'de yapacağı çalışmalar kapsamında ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada ilk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce gazetecilere yaptığı açıklamada Nevşehir'de İZDES çalışmaları kapsamında bulunduklarını ifade ederek Nevşehir'de vatandaşların memnuniyetinin yüksek olduğu konuları diğer illerimize de yansıtacağız dedi.



İnce, "Bugün tarihi ile tarihi binası ile medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla eşsiz coğrafyaya sahip olan en güzide illerimizden bir tanesi olan Nevşehir'deyiz. İçişleri Bakanlığımızdan arkadaşlarımız ile bugün burada bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştireceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla biz İçişleri Bakanlığı olarak bir İZDES projesi gerçekleştiriyoruz. Proje ile 81 ilimizde İçişleri Bakanlığımızı ilgilendiren başta görevler kamu hizmetleri olmak üzere bunların nasıl yürüdüğünü nasıl gittiğini, vatandaşımızın bu konuda ki memnuniyetinin ne olduğunu eğer aksayan yönler varsa bunlara acil müdahale ederek anında yürümesini sağlamasını, güzel çalışmalar memnuniyet verici çalışmalar varsa bunları tespit ederek bunları diğer illerimizde de yaygınlaşmasını sağlayacağız. İyi örneklerin tespit edilmesini yerinde tespit ederek böyle bir izleme değerlendirme sistemini geliştirdik. Başta Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinesinde böyle bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Malumlarınız olduğu üzere İçişleri Bakanlığı öncelikle güvenlikten sorumludur. Güvenlik konuları başta olmak üzere, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, AFAD hizmetleri, göç hizmetleri, nüfus hizmetleri, kimlik, pasaport, ehliyet hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görerek ve vatandaşlarımızın temsilcileriyle bir araya gelerek böyle bir değerlendirme yapıyoruz" şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valiliğinde yapılan toplantının ardından ise Nevşehir'de bulunan sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek burada STK'ların taleplerini de dinleyecek. - NEVŞEHİR