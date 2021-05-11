"Ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz" - Son Dakika

"Ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gösteren Bakan Yardımcısı İnce, "Arif Paşa sayesinde kafalarını mağaralardan çıkaramayanlar cumhuriyetin manşetinde ortaya çıkmış. Acınızı anlıyoruz ama üzgünüz, ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Yunus Emre Kartal/İHA)

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