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İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin 409 operasyon yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin 409 operasyon yapıldı." - ANKARA
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