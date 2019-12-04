Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: 'İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin 409 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı: "İç güvenlik operasyonlarında 2019 Kasım ayında 8 bin 409 operasyon yapıldı." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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