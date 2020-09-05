İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terörle... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terörle...
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terörle mücadele rakamları; kırsal alanda 8'i büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 917 kırsal operasyon 840 şehir operasyonu yapılmıştır.
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terörle mücadele rakamları; kırsal alanda 8'i büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 917 kırsal operasyon 840 şehir operasyonu yapılmıştır." - ANKARA
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