İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele...
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında bin 838'i denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 656 düzensiz göçmen yakalanmış, 353 organizatör göz altına alınmış, 53'ü tutuklanmıştır.
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında bin 838'i denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 656 düzensiz göçmen yakalanmış, 353 organizatör göz altına alınmış, 53'ü tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 409 bin 777, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin kişi civarındadır." - ANKARA
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