İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında bin 838'i denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 656 düzensiz göçmen yakalanmış, 353 organizatör göz altına alınmış, 53'ü tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 409 bin 777, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin kişi civarındadır." - ANKARA