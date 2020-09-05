İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyenin üzerine tedbir kararları o şekilde alınıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an için bir değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:13 - Kaynak: İHA
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