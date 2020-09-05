İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düğün dernek uygulamalarıyla ilgili... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Düğün dernek uygulamalarıyla ilgili birçok ilde farklı uygulamalar devreye alındı. Bu süreç hepimizin el birliğiyle üstesinden geleceği bir süreç. Denetimler artıyor fakat günün sonunda bazı görüntülerin ortaya çıkması kabul edilebilir değil." - ANKARA