İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 ildeki operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da yapılan narkotik operasyonlarında 49 kişinin yakalandığını bildirdi.

OPERASYON KAMERADA

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet ve Jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerimizce Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı. 10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZA ZEHİR TACİRLERİNİN MUSALLAT OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ! HER AN ENSELERİNDEYİZ! ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"