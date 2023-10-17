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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:35

Mali suç örgütlerine yönelik 56 ilde gerçekleşen Kafes operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyona ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya, "56 ilimizde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." dedi.

EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: " Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce: Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

BİRÇOK ÇEK, SENET ELE GEÇİRİLDİ

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı. Operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Aziz milletimiz müsterih olsun: Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı - Son Dakika
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