73 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon! 1127 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında 1.127 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi.

YÜZLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt'te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 891 ruhsatsız silah yakalandı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

#İstanbul'da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

#Adana'da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

#İzmir'de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

#Antalya'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

#Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN: RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"