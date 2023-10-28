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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek"... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek"...

Son Güncelleme: 28.10.2023 09:52

İçişleri Bakanlığı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak "Mercek" operasyonları düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildiğini söyledi. Operasyonlarda bin 858 şüpheli şahıs göz altına alındı.

İçişleri Bakanlığı 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 4 gün süren ve "Mercek" adı verilen operasyonlarda bin 858 şüpheli şahıs göz altına alınırken, cephanelik denecek kadar da silah ve tüfek yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek. İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;

İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat' ta yapılan operasyonlarda bin 212 ruhsatsız tabanca yakalandı.

"İSTANBUL'DA 285 TABANCA 9 UZUN NAMLILI TÜFEK YAKALANDI"

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 285 tabanca 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 82 tabanca ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: '76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek'... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek"... - Son Dakika
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