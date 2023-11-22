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81 ilde yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişi yakalandı - Son Dakika

81 ilde yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişi yakalandı

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember Operasyonları"nda 2 bin 136 firari yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz" dedi.

22.11.2023 - 08:22,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan 'Çember-6 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığını bildirdi.

"FİRARİ SUÇLULARIN SOKAKLARIMIZDA GEZMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"2 BİN 136 KİŞİ ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Yakalanan şahıslardan 6'sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişi yakalandı - Son Dakika
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