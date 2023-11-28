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81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı - Son Dakika

81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda gerçekleştirilen Çember-7 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalandı. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

28.11.2023 - 08:20,  Güncelleme: 08:38
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Çember-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz" notunu düştü.

"AİLELERİMİZİN HUZURUNU KAÇIRAMAYACAKLAR"

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylarında şunlar yer aldı: "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan:

  • 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,
  • 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,
  • 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,
  • 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,
  • 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

Bu yakalanan şahıslar arasında;

  • Adam Öldürmeden 13 şahıs,
  • Hırsızlıktan 342 şahıs,
  • Yaralamadan 239 şahıs,
  • Cinsel suçlardan 43 şahıs,
  • Yağmadan 54 şahıs,
  • Dolandırıcılıktan 148 şahıs,
  • Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,
  • Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs
  • FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı - Son Dakika
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