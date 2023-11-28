81 ilde eş zamanlı Çember Operasyonu! 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Çember-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz" notunu düştü.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylarında şunlar yer aldı: "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Yakalanan şahıslardan:
Bu yakalanan şahıslar arasında;
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"
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