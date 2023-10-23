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Bayğaralar suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Bayğaralar suç örgütü çökertildi

Son Güncelleme: 23.10.2023 08:42

Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

55 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: " Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

  • Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,
  • Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı,
  • Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı,
  • Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,
  • İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu,
  • Uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
  • Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

  • Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda,
  • 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah
  • 1 adet Mp5 marka otomatik silah,
  • 1 adet Thomson marka otomatik silah,
  • 29 adet tabanca ve
  • 7 adet av tüfeğine el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Adana, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayğaralar suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayğaralar suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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