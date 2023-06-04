İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı

04.06.2023 20:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Kaynak: DHA
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı - Son Dakika
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