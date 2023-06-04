İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanlığı'nda deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.