Teröristlerin kışın sığınmak için hazırladıkları mağaralar tek tek imha edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonu hakkında bilgi verdi. Buna göre 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

18 BİNDEN FAZLA JANDARMA KATILDI

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. ŞIRNAK, HAKKARİ, VAN, BİTLİS, BİNGÖL, TUNCELİ, ERZURUM VE KARS'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J- SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18.500 jandarmamız tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda;

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

1 adet uçaksavar,

8 adet AK-47 piyade tüfeği,

26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi)

3 adet M1 piyade tüfeği,

4 adet makinalı tüfek,

3 adet el bombası,

3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan) 9.838 adet mühimmat,

35 adet tüp,

5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."