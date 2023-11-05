İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonu hakkında bilgi verdi. Buna göre 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.
Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. ŞIRNAK, HAKKARİ, VAN, BİTLİS, BİNGÖL, TUNCELİ, ERZURUM VE KARS'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J- SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18.500 jandarmamız tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda;
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."
Son Dakika › 3. Sayfa › Teröristlerin kışın sığınmak için hazırladıkları mağaralar tek tek imha edildi - Son Dakika