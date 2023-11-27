Terör örgütüne büyük darbe! 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-30 operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: " Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de J- SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında;
Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"
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