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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı

Son Güncelleme: 11.10.2023 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele kapsamında, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Tüm yurtta terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eylem hazırlığı içinde bulunan 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

8 İLDE 27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda "Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı." dedi.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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