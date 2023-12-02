 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonlarında 88 BTÖ mensubu yakalandı. Şahısların bölücü terör örgütüne üye olduğu ve terörizme maddi kaynak sağladıkları tespit edildi.

02.12.2023 - 08:19,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütüne üye olma, Yardım-Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; 88 BTÖ mensubu şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

113 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli şahıs yakalandı.

TERÖRİSTLERE MADDİ YARDIM SAĞLAMIŞLAR

Bu şahısların, Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları, BTÖ'ye yardım ve yataklık ettikleri, Terörizme finansman sağladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonlarda; 5 adet AK 47 tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel yayın ele geçirilmiştir.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"

Operasyonu koordine eden Bitlis Valimizi, Bitlis Cumhuriyet Başsavcımızı, Operasyonu gerçekleştiren, Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızdaki Jandarmamızı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki Polisimizi ve MİT Başkanlığı Operasyon Ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz."

9 ilde eş zamanlı 'Kahramanlar' operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Bitlis, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


09:44
İsrail'in ateşkesin ardından başlayan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 240 oldu İsrail'in ateşkesin ardından başlayan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 240 oldu
08:51
Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu
08:49
Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri
08:19
9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı 9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı
08:13
Nordsjaelland hezimeti sonrası Ali Koç soluğu Samandıra'da aldı Nordsjaelland hezimeti sonrası Ali Koç soluğu Samandıra'da aldı
08:09
Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi
01:16
Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı
01:11
Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı

Son Dakika
09:44 İsrail'in ateşkesin ardından başlayan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 240 oldu
08:51 Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu
08:49 Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri
08:19 9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı
08:13 Nordsjaelland hezimeti sonrası Ali Koç soluğu Samandıra'da aldı
08:09 Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi
01:16 Kahvehanede art arda ateş etti! Muhtarların tartışması cinayetle sonlandı
01:11 Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı
00:01 İsrail ordusu yapay zekayla üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
23:25 Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 09:56:58. #1.11#
SON DAKİKA: 9 ilde büyük operasyon! Terör örgütüne maddi destek veren 88 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement