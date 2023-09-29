İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek

Son Güncelleme: 29.09.2023 17:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın MHP lideri Bahçeli'nin Süleyman Soylu'nun arkasında duran çıkışından sonra operasyonların duracağı endişelerine "Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek" dediği öğrenildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ayhan Bora Kaplan" soruşturmasının eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesine çok sert çıkmış ve "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bahçeli'nin Süleyman Soylu çıkışından sonra operasyonların duracağı endişelerine "Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek" dediği öğrenildi.

OPERASYONLARIN DURACAĞI ENDİŞELERİ

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Bahçeli'nin Soylu'nun arkasında duran sözlerinin ardından bu açıklama ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mesaj verdiği iddia edildi. Bu nedenle operasyonların duracağı endişeleri güvenlik bürokrasisine de dillendirilmeye başlandı.

YERLİKAYA: OPERASYONLARDA DURMAK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu kaygıları gidermek için yakın çevresine "Operasyonlarda durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Bundan sonra da bütün suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürecek. Yakında yenileri gelecek" dediği aktarıldı.

Yerlikaya'nın suç örgütlerine yönelik operasyonları sosyal medya paylaşımlarında duyuruyor. Son bir haftada Bursa'da İnegöl Terkinler örgütüne yönelik operasyonun yanı sıra göçmen kaçakçılığı, yasadışı tütün kaçakçılığı, uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılığı operasyonları yapıldı.

BAHÇELİ'NİN SOYLU ÇIKIŞININ AMACI NEYDİ?

Emniyet kulislerinde ise Bahçeli'nin Soylu çıkışının asıl amacının Emniyet'te MHP'ye yakın kadrolara dokunulmaması mesajı olduğu iddia edildi.

Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek - Son Dakika


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