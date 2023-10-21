İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DEĞERİ 58 MİLYON LİRA

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 58 milyon lira olan 575 kilogram kokain ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda ise 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda da 393,5 kilogram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda ise 257 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 161 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞLERİNDEYİZ"

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.