11 ilde terör örgütüne yönelik büyük operasyon! 75 kişi gözaltında - Son Dakika

11 ilde terör örgütüne yönelik büyük operasyon! 75 kişi gözaltında

Son Güncelleme: 06.10.2023 08:28

11 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 75 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin. Yurt içinde sınır ötesinde teröristlerin peşlerini asla bırakmayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandığını duyurdu.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. YURT İÇİNDE, SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ! SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir,...
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Eskişehir, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 ilde terör örgütüne yönelik büyük operasyon! 75 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 ilde terör örgütüne yönelik büyük operasyon! 75 kişi gözaltında - Son Dakika
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