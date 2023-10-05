İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı

Son Güncelleme: 05.10.2023 08:49

İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'daki 25 ilçede zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"MÜCADELE AMANSIZCA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

104 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

İşte o açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı'
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi
09:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu
09:38 Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi
09:20 Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti
09:14 İç çamaşırı mı pantolon mu? Gülşen sahne kıyafetiyle yine gözleri şaşı etti
09:10 Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak
08:33 Esra Erol programında tıp tarihine geçen olay! Adam, ikiz bebeklerinin sadece birinin babası çıktı
08:35 İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı
07:50 Şevket Çoruh, Korkma Ben Yanındayım dizisiyle anlaştı
05:55 Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 10:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement