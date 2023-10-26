İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahte Ses operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şunları söyledi: "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı.
Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;
Şüpheli şahısların 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI VE DESTEKLERİYLE, MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Son Dakika › 3. Sayfa › 6 ilde Sahte Ses operasyonu! 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika