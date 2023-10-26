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6 ilde Sahte Ses operasyonu! 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

6 ilde Sahte Ses operasyonu! 42 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 26.10.2023 08:25

İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan Sahte Ses operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların 42'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahte Ses operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şunları söyledi: "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı.

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

  • Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları,
  • Çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları,
  • Örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri,
  • Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir.

42 KİŞİ YAKALANDI

Şüpheli şahısların 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI VE DESTEKLERİYLE, MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

6 ilde Sahte Ses operasyonu: 62 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Hakkari, Kayseri, Konya, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 ilde Sahte Ses operasyonu! 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ilde Sahte Ses operasyonu! 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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