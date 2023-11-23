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İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

23.11.2023 - 08:26,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL'DA 92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplamda 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı

BURSA'DA 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahıs da yakalandı. Her iki operasyonda 16 bin 500 adet hap, 42 kg'a kadar Bonzai, 2 kilo 750 gram Bonzai, muhtelif miktarda Skunk 10 kilo 202 gram metamfetamin muhtelif miktarda esrar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 adet tabanca 1 adet otomatik tabanca, 3 adet tüfek ve çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi"

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Bursa, Yakalama, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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