İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç ile ilgili net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

İzmir'de düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru" toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere; huzur ve güvenlik toplantılarımızı şehir şehir gezerek yapıyoruz. Bu toplantılarımızın taşıdığı en büyük anlam; vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılı'nda; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir. Huzur ve güveni tesis etmek, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en temel vasfıdır. 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir. 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında İzmir'in daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmaların belli başlı kalemlerini paylaşacağım. Çarşımızda, sokaklarımızda evine helal lokma götürmek için çalışan vergisini ödeyen, esnafımıza musallat olan organize suç örgütleri huzur ve güvenliğimize zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Bu şehir eşkıyalarının işlediği suçlar yanlarına kar kalamaz, kalmayacaktır' Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız." dedi.

"SON 150 GÜNDE 41 OPERASYON"

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlara değinen Bakan Yerlikaya, "Son 150 günde, İzmir'de Organize Suç Çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 66 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Bunların tamamının sonunu getireceğiz. Hepsini adalete teslim edeceğiz. İzmir'de zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1018 kişi tutuklanmıştır. Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok. Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ne sınırlarımızdan bir göçmenin geçmesine ne de sınırlarımızdan başka bir ülkeye göçmen geçişine asla izin vermeyeceğiz. Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk." diye konuştu.

"İZMİR'DE 8 MOBİL GÖÇ NOKTASI ARACIMIZ HİZMET VERİYOR"

Mobil Göç Noktası uygulamasının "Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya" yönelik bir çalışma olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise İzmir'de 8 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Tüm İzmir'imizde umuma açık yerlerde güvenlik güçlerimiz pasaportunu otelde unutmuş, ikamet izni, geçici kimlik kartı evinde unutmuş bir düzenli göçmeni bu mobil göç noktasına kadar götürüyor, oradaki arkadaşlarımız davet edilen yabancının çok kısa süre içerisinde düzenli göçmen mi düzensiz göçmen mi olduğunu tespit ediyor. Eğer düzenli göçmense kendisine anlayışı için teşekkür ediyoruz. Eğer düzensiz göçmense kendisini geri gönderme merkezine götürüyor ve sınır dışı işlemleri sürecini başlatıyoruz. İzmir, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehrimiz. İzmir'de bu kapsamda, son 150 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 455 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 240 organizatör ise tutuklanmıştır. Tutuklananlar dışındakilerin de niyetleri aynen devam ediyorsa bilsinler ki gözlerimiz onların üzerinde. Bilsinler ki daha önceki tutuklanan arkadaşlarının yanlarına göndermeye kararlıyız. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı; bunların 9 bin 512'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir." dedi.

"KALKAN OPERASYONU'NDA 309 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

İzmir'de 2 hafta önce gerçekleştirilen Kalkan Operasyonlarına değinen Bakan Yerlikaya, " Basmane'de düzenlediğimiz operasyonda 309 düzensiz göçmen yakaladık. Nerede düzensiz göçmenle ilgili bir tespit varsa bilin ki biz oradayız. Tüm asayiş suçlarına karşı emniyetimiz, jandarmamız gayet iyi yoldalar ama daha da iyi olacağız. Biz İçişleri olarak suç işlenmesini önlemek için hep sahada, görünür olacağız. Daha önceki döneme göre 2023, 2022 ve 2021 ile kıyaslandığında iyi yoldayız. 'Biz iyi yoldayız' diyerek rehavete kapılmıyoruz. Bir suç işlenmişse bunu en kısa vakitte aydınlatmak zorundayız. Asayiş suçlarında her 10 suçun 9'unu aydınlatmışız. Mala karşı işlenmiş suçların hepsini kalem kalem inceledik. Her biriyle ilgili bir önceki döneme göre daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Tekrar bir söz aldım ve ben de söz verdim. İki ay sonra tekrar İzmir'deyiz. Bizim de Bakanlık olarak İzmir'e yapacağımız destekler var. Onlarla beraber geldiğimiz noktayı, ayni 2024 yılının ilk aylarında şehrimizin huzur ve hizmette hangi noktaya geldiğini değerlendireceğiz. Elimiz de boş gelmedik. 10 yılın üstündeki emniyet ve jandarmadaki araç sayısı yaklaşık 700 araç. Bunların tamamıyla ilgili bir karar aldık. Yenileyeceğiz bunları. Polis bölgemizde yunus yani önleyici hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızın sayılarını aynı şekilde trafik memurlarımızın sayılarını da bire bir arttırıyoruz. Araç açısından da motosiklet açısından da böyle. Emniyet Genel Müdürlüğümüz çalışacak, bize arza getirecek biz de bire bir büyümenin gerektirdiği polis sayısını gözden geçirip o kadar sayıda polisimizi İzmir'imizin istifadesine sunacağız. İzmirli hemşehrilerimden bir ricam var; şehrimizde Valimiz koordinasyonunda güvenlik birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının her biri arasında büyük bir dayanışma ve iş birliği var. Hemşehrilerimizden bulundukları yerlerde gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini, suç örgütleri, göçmen organizatörleri yani her fırsatta huzursuz olduğunuz her şeyi 112'den bize haber verin. Sabırla anlayışla bekleyin ki bakalım biz onların nasıl hakkından geleceğiz. Allah huzurdan ayırmasın." diye konuştu.