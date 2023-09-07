İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı

Son Güncelleme: 07.09.2023 17:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'ndeki sel felaketine ilişkin son durumu aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, ''Arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye ulaşması sonucu 10 vatandaşımız kurtarılırken, 5 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı.'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye ulaşması sonucu 10 vatandaşımız kurtarılırken, 5 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı: Arama çalışmalarımız tamamlandı

"ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI"

Kırklareli'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Yerlikaya, "5 Eylül Salı günü aşırı yağışlar sonucu Kırklareli'ye bağlı İğneada Sisli Vadisi'nde 16 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi alınmıştı. Arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye ulaşması sonucu 10 vatandaşımız kurtarılırken, 5 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı: Arama çalışmalarımız tamamlandı

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAK DESTEK VERDİ

Bakan Yerlikaya, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı: Arama çalışmalarımız tamamlandı

"946 PERSONEL VE 162 ARAÇ BÖLGEDE GÖREV YAPTI"

"Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi." diyen Bakan Yerlikaya, " TSK, Jandarma, Polis, Kamu Kurumları ve STK'lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan, aralıksız canla başla çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı: Arama çalışmalarımız tamamlandı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı - Son Dakika
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