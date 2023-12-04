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4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika

4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

Mardin'de gerçekleştirilen Kahramanlar-32 operasyonunda 1'i kırmızı kategorideki "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun başlamasıyla yakalanacağını anlayıp kendini patlatan teröristlerden Orhan Elma'nın 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

04.12.2023 - 08:20,  Güncelleme: 09:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1'i kırmızı listede 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada operasyon hakkında bilgi verdi.

SİHA'LAR TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı. Söz konusu şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı.

4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

YAKALANACAĞINI ANLAYAN 2 TERÖRİST KENDİLERİNİ PATLATTI

Zırhlı araçlar, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlara ateş açıldı, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlattı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma adlı teröristin olduğu belirlendi, diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmekte.

4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

4 TERÖR EYLEMİ TALİMATI: 5 ŞEHİT, 10 YARALI

Etkisiz hale getirilen; terörist "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma'nın 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralının olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi. Teröristin talimatını verdiği eylemlerin; Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019 tarihinde Asb. Çvş. Mehmet Yalçın'ın yaralanması olayı, Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında 9 Aralık 2019 tarihinde J. Asb. Üçvş. Esma Çevik ve Uzm. J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması olayı, Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında 4 Mayıs 2019 tarihinde Oyalı-Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşın şehit edilmesi olayı, Şırnak'ın İdil ilçesi Çığır köyünde 24 Nisan 2023 tarihinde 3 vatandaşa yönelik silahlı saldırı olayında 1'nin şehit edilmesi 2'sinin yaralanması olayı olduğu tespit edildi.

4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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